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ГУР обновило данные о кораблях РФ: С большой вероятностью, восстановлению не подлежат

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 19:09
ГУР обновило данные о кораблях РФ: С большой вероятностью, восстановлению не подлежат - Фото
Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подлодка "Минск" ВМС РФ, и, вероятнее всего, они не подлежат восстановлению. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Журналист подчеркнул, что первоначально разведка сообщала о повреждениях кораблей, но некоторые OSINT-наблюдатели заявили об уничтожении по меньшей мере одного из них.

"Ну, это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат", – сказал Юсов.

  • В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.
  • Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю нанесла украинская авиация, намекнув на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

Читайте также: Украина нанесла удар по Севастополю и впервые поразила подлодку: главное об атаке

Оксана Житнюк
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