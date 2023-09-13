ГУР обновило данные о кораблях РФ: С большой вероятностью, восстановлению не подлежат

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль "Ростов-на-Дону" и подлодка "Минск" ВМС РФ, и, вероятнее всего, они не подлежат восстановлению. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Журналист подчеркнул, что первоначально разведка сообщала о повреждениях кораблей, но некоторые OSINT-наблюдатели заявили об уничтожении по меньшей мере одного из них.

"Ну, это значительные поражения. Можно сейчас говорить о том, что, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат", – сказал Юсов.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе в Севастополе были повреждены большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю нанесла украинская авиация, намекнув на Storm Shadow. Версию о Storm Shadow, ссылаясь на собственные источники, подтвердило и британское издание Sky News.

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