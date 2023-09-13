Удар по кораблям РФ в Севастополе был нанесен ракетами Storm Shadow – Sky News
Украина нанесла удар по российским кораблям в Севастополе крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник в Великобритании.
"Это были Storm Shadow", – утверждает информированный источник издания.
Sky News также цитирует командующего Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки, которому задали вопрос об ударе по Севастопольскому судоремонтному заводу во время выступления на ярмарке вооружений в Лондоне.
"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – сказал адмирал.
ВСУ продемонстрировали в нескольких областях "действительно значительные адаптации тактики, методов и возможностей для получения преимущества в возможностях над россиянами, и я этому просто аплодирую", – сказал он.
В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.
Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю нанесла украинская авиация, из чего можно предположить, что по Севастополю били ракетами Storm Shadow.
- 11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В тот же день Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
- 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".
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