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Удар по кораблям РФ в Севастополе был нанесен ракетами Storm Shadow – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 17:52
Удар по кораблям РФ в Севастополе был нанесен ракетами Storm Shadow – Sky News - Фото
Взрыв в Севастополе (Фото - скриншот из видео)

Украина нанесла удар по российским кораблям в Севастополе крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на собственный источник в Великобритании.

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"Это были Storm Shadow", – утверждает информированный источник издания.  

Sky News также цитирует командующего Королевским флотом адмирала сэра Бена Ки, которому задали вопрос об ударе по  Севастопольскому судоремонтному заводу во время выступления на ярмарке вооружений в Лондоне.

"Это хороший пример того, что можно сделать с помощью инновационного мышления и готовности пойти на риск", – сказал адмирал. 

ВСУ продемонстрировали в нескольких областях "действительно значительные адаптации тактики, методов и возможностей для получения преимущества в возможностях над россиянами, и я этому просто аплодирую", – сказал он.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю нанесла украинская авиация, из чего можно предположить, что по Севастополю били ракетами Storm Shadow.

СПРАВКА. Дальность работы Storm Shadow от 290 до 560 км в зависимости от модификации. Более подробно о ракетах, передаваемых Британией, читайте в материале LIGA.net о том, как Storm Shadow усилят наступление Украины.
  • 11 мая 2023 года телеканал CNN написал, что Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. В тот же день Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине Storm Shadow.
  • 12 мая в Минобороны намекнули на "цели" для Storm Shadow: "До кораблей России в бухте Севастополя 298 км".

Смотрите также: Появилось фото БДК "Минск" после ракетного удара Украины по оккупированному Севастополю

Сергей Бережной
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войнасевастопольStorm Shadow
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