Появилось фото БДК "Минск" после ракетного удара Украины по оккупированному Севастополю

В сети выложили фото последствий ночного ракетного удара Воздушных сил ВСУ по военной инфраструктуре и кораблям Черноморского флота России в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя. Снимок поврежденного большого десантного корабля проекта 775 "Минск" сделан утром 13 сентября.

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На снимке над кораблем виден дым, оставшийся после тушения пожара в сухом доке Севастопольского морского завода.

Длина БДК – 112 метров, водоизмещение ~3450-4000 тонн. Корабль построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске в 1983 году.

Военное ведомство государства-террориста России, склонное к лжи в сводках, заявило, что "все поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат службу".

OSINT-расследователь с никнеймом Special Kherson Cat сделал сравнительный анализ по фото:

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