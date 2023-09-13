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Появилось фото БДК "Минск" после ракетного удара Украины по оккупированному Севастополю

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 14:24
Появилось фото БДК

В сети выложили фото последствий ночного ракетного удара Воздушных сил ВСУ по военной инфраструктуре и кораблям Черноморского флота России в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя. Снимок поврежденного большого десантного корабля проекта 775 "Минск" сделан утром 13 сентября.

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На снимке над кораблем виден дым, оставшийся после тушения пожара в сухом доке Севастопольского морского завода.

Длина БДК – 112 метров, водоизмещение ~3450-4000 тонн. Корабль построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске в 1983 году.

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Военное ведомство государства-террориста России, склонное к лжи в сводках, заявило, что "все поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат службу".

OSINT-расследователь с никнеймом Special Kherson Cat сделал сравнительный анализ по фото:

Новость дополняется...

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Ростов-на-Дону

Євген Пилипенко
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севастополь
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