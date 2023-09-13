Появилось фото БДК "Минск" после ракетного удара Украины по оккупированному Севастополю
В сети выложили фото последствий ночного ракетного удара Воздушных сил ВСУ по военной инфраструктуре и кораблям Черноморского флота России в Корабельной бухте временно оккупированного Севастополя. Снимок поврежденного большого десантного корабля проекта 775 "Минск" сделан утром 13 сентября.
На снимке над кораблем виден дым, оставшийся после тушения пожара в сухом доке Севастопольского морского завода.
Длина БДК – 112 метров, водоизмещение ~3450-4000 тонн. Корабль построен на верфи Stocznia Polnocna в Гданьске в 1983 году.
Военное ведомство государства-террориста России, склонное к лжи в сводках, заявило, что "все поврежденные корабли будут восстановлены и продолжат службу".
OSINT-расследователь с никнеймом Special Kherson Cat сделал сравнительный анализ по фото:
Новость дополняется...
- Ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в оккупированном Севастополе подверглись ракетной атаке: прилетело по судоремонтному заводу им. Орджоникидзе, где поврежден БДК "Минск" и одну из шести подлодок ЧФ РФ - "Ростов-на-Дону", спущенная на воду менее 10 лет назад.
- Все три очага пожаров находятся на территории завода: два — в Южной бухте и один — в Корабельной.
- Командующий Воздушных сил Олещук заявил, что удар нанесла украинская авиация, намекнул на Storm Shadow.
- Ночью 13 сентября в Starlink произошел сбой по всему миру: это совпало с ударами по Севастополю.
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Ростов-на-Дону
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