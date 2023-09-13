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Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад — NYT

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 13:26
Россия производит в семь раз больше боеприпасов, чем Запад — NYT - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Укроборонпром)

Россия нарастила производство ракет и снарядов вопреки западным санкциям, введенным против ее военно-промышленного комплекса, и сейчас производит в разы больше боеприпасов, чем союзники по НАТО. Об этом говорится в статье The News York Times.  

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Хотя США считают санкции против России ключевой частью своей стратегии по поддержке Украины, источники издания в Белом доме констатируют, что военное производство в РФ начало набирать обороты уже к концу 2022 года. 

В Вашингтоне считают, что спецслужбы РФ организовали эффективные каналы для контрабанды важнейших компонентов военного производства через такие страны, как Армения и Турция. 

Как сказал газете высокопоставленный представитель западного министерства обороны, если раньше Россия могла производить 100 танков в год, то сейчас она способна выпускать 200.

Западные чиновники также полагают, что Россия наращивает производство снарядов до 2 млн в год — это вдвое больше, чем первоначально предполагали западные разведслужбы (при этом расход армией России снарядов составляет, по оценкам, 10 млн в год). 

По данным специалистов, РФ уже сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. По оценкам Кусти Салма, высокопоставленного сотрудника минобороны Эстонии, нынешнее производство боеприпасов в России превышает их производство на Западе в семь раз.

В публикации отмечается, что производство ракет и бомб в России серьезно сдерживает нехватка ракетного топлива и взрывчатки, контрабанду которых организовать труднее, чем для микросхем.

Санкции все-таки оказали сдерживающее влияние на общее развитие экономики РФ, так как Кремль был вынужден увеличивать военное производство за счет сокращения других секторов. Высокопоставленный представитель западного министерства обороны заявил, что Россия перевела почти треть своей коммерческой экономики на производство вооружений. 

Читайте также: Соединенные Штаты пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию

Сергей Бережной
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