У Соединенных Штатов есть информация, что Россия стремится заключить сделку с Северной Кореей по поставкам оружия, после того как лидеры двух стран призвали к более тесному сотрудничеству. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель журналистам, передает The Guardian.

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"Любое сотрудничество в области безопасности или сделка по оружию между Северной Кореей и Россией, безусловно, нарушили бы ряд резолюций Совета безопасности ООН", –заявил представитель Госдепа США.

Патель подчеркнул, что Россия полагается на наиболее подвергающиеся остракизму стран мира Северную Корею и Иран для поддержки своей агрессивной войны против Украины.

"Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить этот вид военного сотрудничества с КНДР", – добавил он.

В конце июля в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

Аналитики полагают, что к союзникам россияне ездили за снарядами калибра 152 мм для войны против Украины, так как исчерпывают свои запасы.

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