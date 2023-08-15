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Росія прагне домовитися з Кім Чен Ином щодо постачання зброї – Держдеп США

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 21:40
Росія прагне домовитися з Кім Чен Ином щодо постачання зброї – Держдеп США - Фото
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Сполучені Штати мають інформацію, що Росія прагне укласти угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї після того, як лідери двох країн закликали до тіснішої співпраці. Про це заявив представник Держдепартаменту США Ведант Патель журналістам, передає The Guardian.

"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради безпеки ООН", – заявив представник Держдепу США.

Патель підкреслив, що Росія покладається на Північну Корею та Іран, які найбільше піддаються остракізму країн світу, для підтримки своєї агресивної війни проти України.

"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", – додав він.

Наталія Медведєва
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