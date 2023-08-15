Росія прагне домовитися з Кім Чен Ином щодо постачання зброї – Держдеп США

Сполучені Штати мають інформацію, що Росія прагне укласти угоду з Північною Кореєю щодо постачання зброї після того, як лідери двох країн закликали до тіснішої співпраці. Про це заявив представник Держдепартаменту США Ведант Патель журналістам, передає The Guardian.

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"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушили б низку резолюцій Ради безпеки ООН", – заявив представник Держдепу США.

Патель підкреслив, що Росія покладається на Північну Корею та Іран, які найбільше піддаються остракізму країн світу, для підтримки своєї агресивної війни проти України.

"Наша інформація вказує на те, що Росія прагне розширити цей вид військової співпраці з КНДР", – додав він.

Наприкінці липня до Пхеньяна їздив глава військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.

Аналітики вважають, що до союзників росіяни їздили за снарядами калібру 152 мм для війни проти України, оскільки вичерпують свої запаси.

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