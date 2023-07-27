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Армія Північної Кореї "стала найсильнішою у світі", цитує Шойгу пропаганда КНДР – фото

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 13:09
Армія Північної Кореї
Фото: ЦТАК

Перебуваючи у Пхеньяні, глава військового відомства країни-окупанта Росії Сергій Шойгу нібито заявив, що армія КНДР "стала найсильнішою у світі", пише рупор держпропаганди сіверян Центральне телеграфне агентство Кореї.

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Як йдеться у повідомленні ЦТАК, Шойгу "підкреслив, що Корейська народна армія, яка тісно згуртована навколо верховного головнокомандувача, невпинно зміцнювала свою міць <...> у результаті чого стала найсильнішою у світі армією".

Глава МО РФ приїхав до Північної Кореї 25 червня, зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином. Останній показав йому виставку озброєнь із балістичними ракетами та дронами, схожими формою на Reaper та Global Hawk ВПС США, які раніше не "світилися" у ЗМІ.

Фото: ЦТАК

Північнокорейський режим, який підтримує геноцидну війну РФ проти України, висловив "повну підтримку справедливій боротьбі армії та народу Росії за захист суверенітету та безпеки країни" та "побажав успіхів у побудові сильної Росії під керівництвом президента Путіна".

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Аналітики вважають, що до союзників росіяни поїхали за снарядами калібру 152 мм для війни проти України, оскільки вичерпують свої запаси.

КНДР має великі арсенали снарядів для артилерії та мінометів радянського зразка калібрів 152, 122 і 120 мм.

Фото: ЦТАК
  • Ще у вересні 2022 року NYT повідомляла, що Росія закуповує снаряди у КНДР. Пхеньян це заперечує.
  • 2 листопада координатор стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США при Білому Домі Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії снаряди.

Читайте також: У Кім Чен Ина запевняють, що КНДР не продавала снаряди Росії, радять "заткнутися" США

Євген Пилипенко
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пропагандаКНДРПівнічна Кореясергій шойгу
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