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Армия Северной Кореи "стала сильнейшей в мире", цитирует Шойгу пропаганда КНДР – фото

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 13:09
Армия Северной Кореи
Фото: ЦТАК

Находясь в Пхеньяне, глава военного ведомства страны-оккупанта России Сергей Шойгу якобы заявил, что армия КНДР "стала сильнейшей в мире", пишет рупор госпропаганды северян Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Как говорится в заметке ЦТАК, Шойгу "подчеркнул, что Корейская народная армия, тесно сплоченная вокруг верховного главнокомандующего, неустанно укрепляла свою мощь <...> в результате чего стала сильнейшей в мире армией".

Глава МО РФ приехал в Северную Корею 25 июня, встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном. Последний показал ему выставку вооружений с баллистическими ракетами и дронами, похожими по форме на Reaper и Global Hawk ВВС США, которые ранее не "светились" в СМИ.

Фото: ЦТАК

Северокорейский режим, который поддерживает геноцидную войну РФ против Украины, выразил "полную поддержку справедливой борьбе армии и народа России за защиту суверенитета и безопасности страны" и "пожелал успехов в построении сильной России под руководством президента Путина".

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Аналитики полагают, что к союзникам россияне поехали за снарядами калибра 152 мм для войны против Украины, так как исчерпывают свои запасы.

У КНДР есть большие арсеналы снарядов для артиллерии и минометов советского образца калибров 152, 122 и 120 мм.

Фото: ЦТАК
  • Еще в сентябре 2022 года NYT сообщала, что Россия закупает снаряды у КНДР. Пхеньян это отрицает.
  • 2 ноября координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США при Белом Доме Кирби заявил, что Северная Корея тайно поставляет России снаряды.

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Євген Пилипенко
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