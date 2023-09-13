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Росія виробляє усемеро більше боєприпасів, ніж Захід – NYT

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 13:26
Росія виробляє усемеро більше боєприпасів, ніж Захід – NYT - Фото
Ілюстративне зображення (Фото - Укроборонпром)

Росія наростила виробництво ракет і снарядів всупереч західним санкціям, введеним проти її військово-промислового комплексу, і зараз виробляє в рази більше боєприпасів, ніж союзники з НАТО. Про це йдеться у статті The News York Times.

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Хоча США вважають санкції проти Росії ключовою частиною своєї стратегії підтримки України, джерела видання в Білому домі констатують, що військове виробництво РФ почало набирати обертів вже до кінця 2022 року.

У Вашингтоні вважають, що спецслужби РФ організували ефективні канали для контрабанди найважливіших компонентів військового виробництва через такі країни, як Вірменія та Туреччина.

Як сказав газеті високопосадовець західного міністерства оборони, якщо раніше Росія могла виробляти 100 танків на рік, то зараз вона здатна випускати 200.

Західні чиновники також вважають, що Росія нарощує виробництво снарядів до 2 млн на рік — це вдвічі більше, ніж передбачали західні розвідслужби (водночас витрата армією Росії снарядів становить, за оцінками, 10 млн на рік).

За даними фахівців, РФ вже зараз виробляє більше боєприпасів, ніж США та Європа. За оцінками Кусті Салма, високопосадовця міноборони Естонії, нинішнє виробництво боєприпасів у Росії перевищує їхнє виробництво на Заході всемеро.

У публікації наголошується, що виробництво ракет і бомб у Росії серйозно стримує нестача ракетного палива та вибухівки, контрабанду яких організувати важче, ніж для мікросхем.

Санкції все-таки вплинули на загальний розвиток економіки РФ, оскільки Кремль був змушений збільшувати військове виробництво шляхом скорочення інших секторів. Високопосадовець західного міністерства оборони заявив, що Росія перевела майже третину своєї комерційної економіки на виробництво озброєнь.

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Сергій Бережний
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