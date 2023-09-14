Україна вдарила по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, є пошкодження – СтратКом

Вранці 14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі. Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

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СтратКом стверджує, що Сили оборони завдали удару по двох корветах РФ проєкту 22160 у південно-західній частині Чорного моря і цим кораблям завдано певної шкоди.

Патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" – серія корветів РФ з керованим ракетним озброєнням ближньої та далекої морської зони.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у кораблів Чорноморського флоту РФ були зафарбовані бортові номери, щоб ускладнити їхню ідентифікацію.

У цей час до складу флоту РФ входять чотири корвети проєкту 22160 – "Василь Биков", "Дмитро Рогачов", "Павло Державін" і "Сергій Котов".

26 липня розвідка України повідомляла, що корвет "Сергій Котов" був спрямований на патрулювання південної частини Чорного моря.

Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ. У ГУР стверджують, що, з великою ймовірністю, вони не підлягають відновленню.

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