Росія, мабуть, надіслала корвет для перехоплення чорноморських транспортів – розвідка Британії

Після виходу РФ з Чорноморської зернової ініціативи окупанти вжили дій для забезпечення блокади України, зокрема, направили до південної частини Чорного моря легкий корвет "Сергей Котов" – як передбачає британська розвідка, для перехоплення торгових суден.

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Розвідка зазначає, що "корвет "Сергей Котов" направлено до південної частини Чорного моря для патрулювання судноплавного шляху між Босфором та Одесою".

На думку аналітиків, "є реальна можливість, що він увійде до складу оперативної групи з перехоплення торгових судів, які, на думку Росії, прямують в Україну".

19 липня Міноборони РФ заявило, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України. Українське оборонне відомство дзеркально відповіло на ці погрози.

ДОВІДКА. "Сергей Котов" – патрульний корвет проєкту 22160. Судно спущено на воду на корабельні "Залив" у тимчасово окупованій Керчі у січні 2021 року. Введено до складу Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Корвет озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним ЗРК "Штиль-1", ЗРК ближньої дії 3М-47 "Гибка", двома малогабаритними дистанційно керованими протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65. Можливе базування вертольота Ка-27ПС.

17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи. Вона повідомила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Того ж дня Зеленський запропонував ООН та Туреччині продовжити роботу коридору без Росії.

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