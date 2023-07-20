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"Залякування". МЗС відповіло РФ, яка хоче атакувати усі торговельні судна в Чорному морі

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 16:44
Дмитро Кулеба (фото - ЕРА)

Міністерство закордонних справ відреагувало на вчорашню заяву російського військового відомства про те, що РФ має намір здійснювати атаки на усі торговельні судна в акваторії Чорного моря, які прямують до українських портів. У відомстві Дмитра Кулеби наголосили, що такі кроки спрямовані виключно на залякування України та нейтральних держав.

У МЗС заявили, що рішучо засуджують будь-які погрози застосування сили проти цивільних суден незалежно від їхнього прапора, а російські заяви є "наступом на свободу мореплавства у всьому світі". 

"Наміри розглядати іноземні судна як воєнні цілі грубо порушують зобов’язання Росії за міжнародним правом не лише перед Україною, але й перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі", – заявили у Кулеби.

Дипломати нагадали про Конвенцію ООН з морського права, яка передбачає, що торговельні судна держав, які не беруть участі у збройному конфлікті, мають право на вільне та мирне судноплавство, яке не вважається актом агресії. Норми міжнародного гуманітарного права забороняють здійснювати будь-які атаки проти суден нейтральних держав, якщо вони не беруть участі у воєнних діях або не підтримують такі дії.

"Заява Росії не має жодної законної воєнної мети, натомість вона спрямована на залякування України та нейтральних держав. Заява Росії поширюється на все Чорне море, а не лише на територію безпосередньо навколо українських портів та, крім того, не робить винятків з медичних та інших гуманітарних міркувань, як того вимагають закони ведення війни на морі", – йдеться в повідомленні. 

У Кулеби вважають, що вихід Росії із зернової угоди, атаки на порти та зернові термінали є спробами Росії "усунути конкурента з ринку", свідомо підвищити світові ціни на продовольство та збагатитися шляхом страждань мільйонів людей у всьому світі.

Читайте також: Важливість захисту портів України зростає на тлі виходу Росії з зернової угоди – Білий дім

Оксана Житнюк
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