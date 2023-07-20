Міноборони дзеркально пригрозило Росії на погрози суднам у Чорному морі

Міністерство оборони попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення. Про це йдеться у заяві Міноборони щодо погроз Росії мирним суднам у зерновому коридорі.

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19 липня Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.

Міністерство оборони попередило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

У заяві Міноборони йдеться, що судноплавство в районах північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальського каналу України заборонено як небезпечне з 05:00 20 липня 2023 року.

Відповідну навігаційну інформацію для мореплавців вже оприлюднили, йдеться в заяві.

"Доля крейсера "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", – підкреслили в Міноборони.

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