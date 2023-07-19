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Новини | Найбільш масований удар по Одесі за місяці: "Калібри", "Бурі", дрони з моря. Є прильоти

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 01:04
Найбільш масований удар по Одесі за місяці:
ЗСУ Gepard веде вогонь (фото — Adrian Patoka, US Army)
оновлено

За кілька хвилин до 01:00 ночі 19 липня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з боку Чорного моря. У Одесі на тлі повітряної тривоги невдовзі пролунали вибухи, повідомили два співрозмовники LIGA.net на місці. В місті був або приліт або падіння збитої ракети. Паралельно дрони-камікадзе Shahed-136 атакували кілька областей, у Херсоні прильоти.

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00:56Зафіксовано пуски ракет.

01:03. Робота ППО в Одесі. Два вибухи.

01:06. Плюс два вибухи, останній "дуже гучно", повідомив журналіст LIGA.net з Одеси. 

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"Штукатурка обсипається", – прокоментував співрозмовник у районі Чорноморська.

01:13-01:15. Нові вибухи в одному з районів/передмісті Одеси. З цієї хвилини тиша.

Орієнтовно з першої години ночі в Херсоні також були вибухи. Пов'язаний із військовими анонімний канал Николаевский Ванёк повідомив про атаки дронів Shahed-136. У місті нарахували чотири потужні вибухи.

01:50. Повторні пуски "Калібрів" з моря.

01:56. Пуски надзвукових Х-22 із літаків Ту-22М над морем.

ДОВІДКА. Літак такого типу може нести три протикорабельні надзвукові крилаті ракети Х-22 "Буря", які поки що не може збивати українська протиповітряна оборона (крім, можливо, ЗРК Patriot в останній модифікації), оскільки її швидкість може перевищувати 4 км/с. Відома неточністю при застосуванні по наземних цілях (застарілий радар наведення погано розрізняє цілі в міській забудові). Довжина ракети до 11,67 м, діаметр 90-92 см, стартова маса – 5900-6000 кг (бойова частина – 930-1000 кг), максимальна дальність – до 600 км. Швидкість максимальна – 1036 м/с, перед ударом – 700 м/с. Максимальний набір висоти – до 25 км. Пікірує на ціль під кутом 30°. Кругове можливе відхилення ракет під час стрільби площами — 5 км.

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01:59-02:01. Вибухи в Одесі. Чотири вибухи підряд, один сильний.

02:03. Ще запуски Х-22. Чорноморську сьогодні дістається.

02:06. Вибухи у Запоріжжі чи передмісті. Ймовірно, С-300, гадає співрозмовник у місті. С-300 "підтверджують" та моніторингові канали.

02:08. "Жителі всієї Одеської області, лишаємося в укриттях", пише голова Одеської ОВА Кіпер.

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Євген Пилипенко
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війнаодесаракетний ударчорноморськкалібр
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