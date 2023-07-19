Новини | Найбільш масований удар по Одесі за місяці: "Калібри", "Бурі", дрони з моря. Є прильоти
За кілька хвилин до 01:00 ночі 19 липня російські окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з боку Чорного моря. У Одесі на тлі повітряної тривоги невдовзі пролунали вибухи, повідомили два співрозмовники LIGA.net на місці. В місті був або приліт або падіння збитої ракети. Паралельно дрони-камікадзе Shahed-136 атакували кілька областей, у Херсоні прильоти.
00:56. Зафіксовано пуски ракет.
01:03. Робота ППО в Одесі. Два вибухи.
01:06. Плюс два вибухи, останній "дуже гучно", повідомив журналіст LIGA.net з Одеси.
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"Штукатурка обсипається", – прокоментував співрозмовник у районі Чорноморська.
01:13-01:15. Нові вибухи в одному з районів/передмісті Одеси. З цієї хвилини тиша.
Орієнтовно з першої години ночі в Херсоні також були вибухи. Пов'язаний із військовими анонімний канал Николаевский Ванёк повідомив про атаки дронів Shahed-136. У місті нарахували чотири потужні вибухи.
01:50. Повторні пуски "Калібрів" з моря.
01:56. Пуски надзвукових Х-22 із літаків Ту-22М над морем.
01:59-02:01. Вибухи в Одесі. Чотири вибухи підряд, один сильний.
02:03. Ще запуски Х-22. Чорноморську сьогодні дістається.
02:06. Вибухи у Запоріжжі чи передмісті. Ймовірно, С-300, гадає співрозмовник у місті. С-300 "підтверджують" та моніторингові канали.
02:08. "Жителі всієї Одеської області, лишаємося в укриттях", пише голова Одеської ОВА Кіпер.
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- 12 липня 2023 року міністр закордонних справ Кулеба сказав, що знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км – але не розкриє це.
- Лише в липні з'ясувалось, що ЗРК Patriot знищив авіагрупу РФ 13 травня на Брянщині.
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