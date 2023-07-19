В первом часу ночи 19 июля российские оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" со стороны Черного моря. В Одессе на фоне воздушной тревоги вскоре прогремели взрывы, сообщили два собеседника LIGA.net на месте. В городе был либо прилет, либо падение сбитой ракеты. Параллельно дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали несколько областей, в Херсоне прилеты.

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00:56. Зафиксированы пуски ракет.

01:03. Работа ПВО в Одессе. Два взрыва.

01:06. Плюс два взрыва, последний "очень громко", сообщил журналист LIGA.net из Одессы.

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"Штукатурка осыпается", – прокомментировал собеседник в районе Черноморска.

01:13-01:15. Новые взрывы в одном из районов/пригороде Одессы. С этой минуты тишина.

Ориентировочно с часа ночи в Херсоне также были взрывы. Связанный с военными анонимный канал Николаевский Ванёк сообщил об атаках дронов Shahed-136. В городе насчитали четыре мощных взрыва.

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12 июля 2023 года министр иностранных дел Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.

Только в июле выяснилось, что ЗРК Patriot уничтожил авиагруппу РФ 13 мая в Брянщине.

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