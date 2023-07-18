Не могу сказать, что кассетные бомбы решат все проблемы на поле боя – командир 57 ОМПБр
Кассетные боеприпасы едва ли решат все проблемы Сил обороны на поле боя, но они помогут максимизировать количество уничтожаемой пехоты российских оккупантов. Об этом в комментарии ВВС сказал Александр Бакулин, командир 57 отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.
"Я не могу сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя. [Они нужны, чтобы] нанести максимальный урон вражеской пехоте", – сказал полковник.
Далее он развил логическую цепочку: "Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство – "Почему?"
Бакулин отметил, что если бы захватчики не использовали кассетные боеприпасы с первого дня большой войны, "возможно, совесть не позволила бы и нам".
В том же материале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что такие боеприпасы применят со дня на день. Журналисты полагают, что это будет в Бахмуте.
- Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.
- Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. При этом генсек НАТО Столтенберг отвергает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ и правительство в целом.
- В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту потребности в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".
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