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Не могу сказать, что кассетные бомбы решат все проблемы на поле боя – командир 57 ОМПБр

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 13:59
Не могу сказать, что кассетные бомбы решат все проблемы на поле боя – командир 57 ОМПБр - Фото
Александр Бакулин (скриншот)

Кассетные боеприпасы едва ли решат все проблемы Сил обороны на поле боя, но они помогут максимизировать количество уничтожаемой пехоты российских оккупантов. Об этом в комментарии ВВС сказал Александр Бакулин, командир 57 отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

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"Я не могу сказать, что кассетные бомбы решат все наши проблемы на поле боя. [Они нужны, чтобы] нанести максимальный урон вражеской пехоте", – сказал полковник.

Далее он развил логическую цепочку: "Чем больше пехоты погибнет здесь, тем больше их родственники в России будут спрашивать свое правительство – "Почему?"

Бакулин отметил, что если бы захватчики не использовали кассетные боеприпасы с первого дня большой войны, "возможно, совесть не позволила бы и нам".

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

В том же материале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что такие боеприпасы применят со дня на день. Журналисты полагают, что это будет в Бахмуте.

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Евгений Пилипенко
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57 бригадавойнакассетные боеприпасыАлександр Бакулин
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