Украина просит Запад о кассетных боеприпасах. Генсек НАТО исключит их поставки

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для борьбы с российскими оккупантами. Об этом он сказал в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, передает ntv.

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"НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды вооружений. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные боеприпасы", - сказал Столтенберг.

Как передает Welt, в ходе конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил в защиту потребности Украины в кассетных боеприпасах.

"С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ", - сказал украинский министр.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение кассетных боеприпасов жестко ограничено международными соглашениями, их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.



Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов, но Украина в их число не входят (как и США, Россия, Китай, Израиль, Эстония, Южная Корея и другие).



10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение и предположил, что такая информация может быть частью российской пропаганды.

26 января издание ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.

Оксана Житнюк

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