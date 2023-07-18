Не можу сказати, що касетні бомби розв'яжуть усі наші проблеми на полі бою – командир 57 ОМПБр
Касетні боєприпаси навряд чи розв'яжуть усі проблеми Сил оборони на полі бою, але вони допоможуть максимізувати кількість знищеної піхоти російських окупантів. Про це в коментарі ВВС сказав Олександр Бакулін, командир 57 окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.
"Я не можу сказати, що касетні бомби розв'яжуть всі наші проблеми на полі бою. [Вони потрібні, щоб] завдати максимальної шкоди ворожій піхоті", – сказав полковник.
Далі він розвинув логічний ланцюжок: "Чим більше піхоти загине тут, тим більше їхні родичі в Росії питатимуть свій уряд – "Чому?"
Бакулін зазначив, що якби загарбники не використовували касетні боєприпаси з першого дня великої війни, "можливо, совість не дозволила б і нам".
У тому ж матеріалі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що такі боєприпаси застосують із дня на день. Журналісти вважають, що це буде у Бахмуті.
- Ще в січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН та уряд загалом.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичної точки зору перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
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