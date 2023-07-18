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Не можу сказати, що касетні бомби розв'яжуть усі наші проблеми на полі бою – командир 57 ОМПБр

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 13:59
Не можу сказати, що касетні бомби розв'яжуть усі наші проблеми на полі бою – командир 57 ОМПБр - Фото
Олександр Бакулін (скриншот)

Касетні боєприпаси навряд чи розв'яжуть усі проблеми Сил оборони на полі бою, але вони допоможуть максимізувати кількість знищеної піхоти російських окупантів. Про це в коментарі ВВС сказав Олександр Бакулін, командир 57 окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

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"Я не можу сказати, що касетні бомби розв'яжуть всі наші проблеми на полі бою. [Вони потрібні, щоб] завдати максимальної шкоди ворожій піхоті", – сказав полковник.

Далі він розвинув логічний ланцюжок: "Чим більше піхоти загине тут, тим більше їхні родичі в Росії питатимуть свій уряд – "Чому?"

Бакулін зазначив, що якби загарбники не використовували касетні боєприпаси з першого дня великої війни, "можливо, совість не дозволила б і нам".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

У тому ж матеріалі командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що такі боєприпаси застосують із дня на день. Журналісти вважають, що це буде у Бахмуті.

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Євген Пилипенко
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війнакасетні боєприпаси57 бригадаОлександр Бакулін
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