Гаубиці M777 із касетними боєприпасами США вже на позиціях навколо Бахмута – BBC
Американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання "протягом кількох днів" щонайменше на Бахмутському напрямку. Про це зі слів командувача Сухопутних військ Олександра Сирського повідомили в ВВС.
Журналісти пишуть, що бачили поставлені США гаубиці M777, які битимуть такими боєприпасами, "вже на позиціях довкола Бахмута".
Генерал-полковник заявив, що звільнення міста від російських окупантів матиме не лише символічне значення. ВВС пише з його слів, що Бахмут "також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону".
"Наші люди чекають на перемоги. Їм потрібні маленькі перемоги", – додав командувач Сухопутними військами.
- 17 липня 2023 року спікер ЗСУ говорив, що на схід ще підвозять касетні боєприпаси від США.
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