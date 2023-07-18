Гаубиці M777 із касетними боєприпасами США вже на позиціях навколо Бахмута – BBC

Американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання "протягом кількох днів" щонайменше на Бахмутському напрямку. Про це зі слів командувача Сухопутних військ Олександра Сирського повідомили в ВВС.

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Журналісти пишуть, що бачили поставлені США гаубиці M777, які битимуть такими боєприпасами, "вже на позиціях довкола Бахмута".

Генерал-полковник заявив, що звільнення міста від російських окупантів матиме не лише символічне значення. ВВС пише з його слів, що Бахмут "також має стратегічне значення як ворота до інших ключових міст регіону".

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацювання можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

"Наші люди чекають на перемоги. Їм потрібні маленькі перемоги", – додав командувач Сухопутними військами.

17 липня 2023 року спікер ЗСУ говорив, що на схід ще підвозять касетні боєприпаси від США.

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