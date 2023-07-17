ЗСУ: На схід ще підвозять касетні боєприпаси від США. РФ пауз у їх використанні не робить
Процес отримання касетних боєприпасів зосередженими на сході підрозділами Сил оборони ще триває. Росіяни ж не роблять перерв у використанні цієї зброї та застосовують її проти цивільних українців іноді навіть частіше, ніж проти військових. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
Журналістка запитала Череватого, чи були вже застосовані на сході касетні боєприпаси, які ЗСУ отримали від США.
"Процес отримання триває. Безперечно, коли ми отримаємо – абсолютно легітимно, для оборони нашої країни ми використовуватимемо абсолютно все, що у нас є, і це суттєво посилить наші позиції", – сказав Череватий.
Він наголосив, що досвід цієї війни показав: артилерія – чи не ключовий засіб досягнення переваги над ворогом.
За словами Череватого, росіяни використовують касетні боєприпаси "постійно".
"У них не було часу, коли вони їх не використовували. Єдине – час підвезення. Від початку війни вони використовували боєприпаси по бойових позиціях і абсолютно не менше, а іноді більше – по житлових кварталах українських міст, до яких вони могли дістати своїми реактивними системами залпового вогню або ракетами, які доставляли ці касетні снаряди", – зазначив Череватий.
- 7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ці снаряди. Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
- 13 липня командувач Сил оборони Таврійського напрямку Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, США заздалегідь завезли снаряди в Європу, щоб передавання відбулось якнайшвидше.
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