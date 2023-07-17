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ЗСУ: На схід ще підвозять касетні боєприпаси від США. РФ пауз у їх використанні не робить

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 19:39
ЗСУ: На схід ще підвозять касетні боєприпаси від США. РФ пауз у їх використанні не робить - Фото
Російський касетний боєприпас у Покровську (Фото - ОТУ Схід)

Процес отримання касетних боєприпасів зосередженими на сході підрозділами Сил оборони ще триває. Росіяни ж не роблять перерв у використанні цієї зброї та застосовують її проти цивільних українців іноді навіть частіше, ніж проти військових. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Журналістка запитала Череватого, чи були вже застосовані на сході касетні боєприпаси, які ЗСУ отримали від США.

"Процес отримання триває. Безперечно, коли ми отримаємо – абсолютно легітимно, для оборони нашої країни ми використовуватимемо абсолютно все, що у нас є, і це суттєво посилить наші позиції", – сказав Череватий.

Він наголосив, що досвід цієї війни показав: артилерія – чи не ключовий засіб досягнення переваги над ворогом.

За словами Череватого, росіяни використовують касетні боєприпаси "постійно".

"У них не було часу, коли вони їх не використовували. Єдине – час підвезення. Від початку війни вони використовували боєприпаси по бойових позиціях і абсолютно не менше, а іноді більше – по житлових кварталах українських міст, до яких вони могли дістати своїми реактивними системами залпового вогню або ракетами, які доставляли ці касетні снаряди", – зазначив Череватий.

  • 7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги, до якого увійшли ці снаряди. Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
  • 13 липня командувач Сил оборони Таврійського напрямку Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, США заздалегідь завезли снаряди в Європу, щоб передавання відбулось якнайшвидше.

Читайте також: Звичайних уже не вистачає. Як українську артилерію посилять касетні снаряди

Оксана Житнюк
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війнакасетні боєприпасиСергій Череватий
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