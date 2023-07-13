Генерал ЗСУ: Сили оборони вже отримали касетні боєприпаси, окупанти налякані

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський у коментарі журналістам CNN заявив, що сьогодні, 13 липня, українські військові отримали касетні боєприпаси, які тиждень тому погодився передати Україні Вашингтон.

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"Ми щойно отримали їх, але ще не використовували", – сказав він.

За словами Тарнавського, російські окупанти бояться касетних боєприпасів і розуміють, що з цим видом зброї Сили оборони "матимуть перевагу на полі бою".

Він наголосив, що загарбники "не йдуть на території, на яких гіпотетично можна використати ці снаряди".

Генерал додав, що тільки вище керівництво вирішуватиме, де саме та на яких ділянках фронту можна буде використовувати касетні боєприпаси.

"Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це вкрай невірно. Але вони дуже хвилюються", – резюмував він.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

7 липня 2023 року США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги, в який і увійшли ці снаряди.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

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