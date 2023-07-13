Генерал ВСУ: Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы, оккупанты напуганы
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский в комментарии журналистам CNN заявил, что сегодня, 13 июля, украинские военные получили кассетные боеприпасы, которые неделю назад согласился передать Украине Вашингтон.
"Мы только что получили их, но еще не использовали", – сказал он.
По словам Тарнавского, российские оккупанты боятся кассетных боеприпасов и понимают, что с этим видом оружия Силы обороны "будут иметь преимущество на поле боя".
Он подчеркнул, что захватчики "не идут на территории, на которых гипотетически можно использовать эти снаряды".
Генерал добавил, что только высшее руководство будет решать, где именно и на каких участках фронта можно будет использовать кассетные боеприпасы.
"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это в корне неверно. Но они очень волнуются", – резюмировал он.
- 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.
Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.
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