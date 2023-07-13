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Генерал ВСУ: Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы, оккупанты напуганы

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 14:35
Генерал ВСУ: Силы обороны уже получили кассетные боеприпасы, оккупанты напуганы - Фото
Александр Тарнавский (Фото: Military Media Center)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский в комментарии журналистам CNN заявил, что сегодня, 13 июля, украинские военные получили кассетные боеприпасы, которые неделю назад согласился передать Украине Вашингтон.

"Мы только что получили их, но еще не использовали", – сказал он.

По словам Тарнавского, российские оккупанты боятся кассетных боеприпасов и понимают, что с этим видом оружия Силы обороны "будут иметь преимущество на поле боя".

Он подчеркнул, что захватчики "не идут на территории, на которых гипотетически можно использовать эти снаряды".

Генерал добавил, что только высшее руководство будет решать, где именно и на каких участках фронта можно будет использовать кассетные боеприпасы.

"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это в корне неверно. Но они очень волнуются", – резюмировал он.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.
  • 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи, в который и вошли эти снаряды.

  • Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

Читайте также: Глава Пентагона о кассетных снарядах для Украины: Это им для обороны, а не для вторжения

Милана Головань
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