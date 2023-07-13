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Глава Пентагона о кассетных снарядах для Украины: Это им для обороны, а не для вторжения

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:15
Глава Пентагона о кассетных снарядах для Украины: Это им для обороны, а не для вторжения - Фото
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин обосновал решение Вашингтона предоставить Украине кассетные боеприпасы тем, что Силы обороны будут использовать это оружие для защиты, а не для вторжения на чужую территорию. Его цитирует CNN.

"Прежде всего, я думаю, мы должны помнить, что они упорно борются, чтобы защитить свою суверенную территорию. Вы знаете, они не просят боеприпасов для вторжения в другую страну, как это сделали россияне, изначально применявшие кассетные боеприпасы", – сказал он.

Глава Пентагона напомнил, что Украина предоставила письменные гарантии того, что будет использовать кассетные боеприпасы только в "надлежащих местах", а не в населенных пунктах.

"Они будут записывать места, где они их используют, и будут уделять приоритетное внимание усилиям разминирования. И мы им в этом поможем, в тех местах, где нам дадут условия", – добавил он.

7 июля США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

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Милана Головань
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войнаЛлойд Остинкассетные боеприпасы
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