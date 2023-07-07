США согласились дать Украине кассетные боеприпасы – Белый дом
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил на брифинге, что Вашингтон предоставляет Киеву кассетные снаряды.
Салливан отметил, что Киев "предоставил письменные заверения", что он будет использовать это оружие "очень осторожно, с целью минимизации любого риска для гражданского населения".
По словам советника Байдена по нацбезопасности, Украина аргументировала необходимость кассетных боеприпасов, предоставив гарантии того, что эти боеприпасы будут использоваться только на поле боя.
"Мы знаем, что кассетные боеприпасы создают риски для гражданского населения, вот почему мы столько откладывали это решение как могли", – объяснил он.
Салливан добавил, что "линия фронта постоянно меняется, потому четко определить на карте место использования снарядов мы не можем".
Он подчеркнул, что впоследствии Пентагон объявит о новом пакете военной помощи, в который и должны войти кассетные боеприпасы.
- Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.
- Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого требуется согласие страны-производителя – Германии. В то же время генсек НАТО Столтенберг исключает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ Писториус.
- В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту необходимости в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения, препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".
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