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США погодились дати Україні касетні боєприпаси – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
07.07.2023, 21:31
США погодились дати Україні касетні боєприпаси – Білий дім - Фото
Джейк Салліван (Фото: ЕРА)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив на брифінгу, що Вашингтон надає Києву касетні снаряди.

Салліван зазначив, що Київ "надав письмові запевнення", що він використовуватиме цю зброю "дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільного населення".

За словами радника Байдена з нацбезпеки, Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах, надавши гарантії того, що ці боєприпаси використовуватимуться тільки на полі бою.

"Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли", – пояснив він. 

Салліван додав, що "лінія фронту постійно змінюється, тому чітко визначити на мапі місце використання снарядів ми не можемо".

Він наголосив, що згодом Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги, в який і мають увійти касетні боєприпаси.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: ЗСУ потрібні касетні боєприпаси для контрнаступу. HRW пише Байдену – "не давайте"

Мілана Головань
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війнавійськова допомогаДжейк Салліванкасетні боєприпаси
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