США погодились дати Україні касетні боєприпаси – Білий дім
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив на брифінгу, що Вашингтон надає Києву касетні снаряди.
Салліван зазначив, що Київ "надав письмові запевнення", що він використовуватиме цю зброю "дуже обережно, з метою мінімізації будь-якого ризику для цивільного населення".
За словами радника Байдена з нацбезпеки, Україна аргументувала потребу в касетних боєприпасах, надавши гарантії того, що ці боєприпаси використовуватимуться тільки на полі бою.
"Ми знаємо, що касетні боєприпаси створюють ризики для цивільного населення, ось чому ми стільки відкладали це рішення як могли", – пояснив він.
Салліван додав, що "лінія фронту постійно змінюється, тому чітко визначити на мапі місце використання снарядів ми не можемо".
Він наголосив, що згодом Пентагон оголосить про новий пакет військової допомоги, в який і мають увійти касетні боєприпаси.
- Ще в січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду, перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
Читайте також: ЗСУ потрібні касетні боєприпаси для контрнаступу. HRW пише Байдену – "не давайте"
Коментарі