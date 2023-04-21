Министр обороны Германии: Если Украина просит запрещенные типы бомб, нужно сказать "нет"
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Запад "должен сказать нет" поставкам Украине кассетных боеприпасов и фосфорно-зажигательных снарядов, которые она якобы запросила у союзников. Об этом он сказал в передаче Мэйбрит Иллнер на канале ZDF.
"Если Украина просит определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то вы должны сказать "нет", – заявил глава Минобороны страны-союзницы.
Германия ратифицировала конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их применение, передачу и накопление. США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, Эстония, Польша, Турция, Украина и другие ее не подписывали.
Поэтому говорить о запрете кассетных боеприпасов "во всем мире" некорректно.
Между тем, Писториус в ток-шоу подчеркнул, что "Украина должна выиграть войну".
Он уточнил, что это не значит чисто силовой вариант: "Это не обязательно означает, что война в конечном итоге будет выиграна военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с уходом россиян [из Украины]".
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Еще в начале февраля 2022 года Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Запад должен "немедленно" увеличить объем огневой помощи, преимущественно с кассетными боеприпасами и ракетами ATACMS, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на истощение, которая "погрязла в артиллерийских дуэлях".
А те на Западе, кто выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов, "никогда не были в Украине во время войны", подчеркнул он.
- 10 января 2023 года FP сообщила, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение.
- 26 января издание ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.
- 18 февраля министр иностранных дел Кулеба выступил в защиту потребности Украины в кассетных боеприпасах: "С юридической точки зрения препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против вооруженных сил РФ".
- При этом генсек НАТО Столтенберг отверг возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов.
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