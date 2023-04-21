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Министр обороны Германии: Если Украина просит запрещенные типы бомб, нужно сказать "нет"

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 12:13
Министр обороны Германии: Если Украина просит запрещенные типы бомб, нужно сказать
Борис Писториус (фото - ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Запад "должен сказать нет" поставкам Украине кассетных боеприпасов и фосфорно-зажигательных снарядов, которые она якобы запросила у союзников. Об этом он сказал в передаче Мэйбрит Иллнер на канале ZDF.

"Если Украина просит определенные типы бомб, которые запрещены во всем мире, то вы должны сказать "нет", – заявил глава Минобороны страны-союзницы.

Германия ратифицировала конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает их применение, передачу и накопление. США, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль, Эстония, Польша, Турция, Украина и другие ее не подписывали.

Поэтому говорить о запрете кассетных боеприпасов "во всем мире" некорректно.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы, DPICM, предназначены для уничтожения пехоты и легкой бронетехники на открытой местности. DPICM распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение DPICM ограничено международными соглашениями: их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

Между тем, Писториус в ток-шоу подчеркнул, что "Украина должна выиграть войну".

Он уточнил, что это не значит чисто силовой вариант: "Это не обязательно означает, что война в конечном итоге будет выиграна военным путем. Целью должно быть мирное соглашение с уходом россиян [из Украины]".

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Еще в начале февраля 2022 года Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявил, что Запад должен "немедленно" увеличить объем огневой помощи, преимущественно с кассетными боеприпасами и ракетами ATACMS, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на истощение, которая "погрязла в артиллерийских дуэлях".

А те на Западе, кто выступает против предоставления Украине кассетных боеприпасов, "никогда не были в Украине во время войны", подчеркнул он.

Євген Пилипенко
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