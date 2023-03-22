Это поможет Бахмуту. Сенаторы-республиканцы просят Байдена дать ВСУ кассетные боеприпасы

К президенту США Джо Байдену обратились четыре члена Сената от Республиканской партии с просьбой предоставить Вооруженным Силам Украины кассетные боеприпасы. По мнению сенаторов, это поможет обороне Бахмута. Об этом сообщает Foreign relations committee.

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Сенаторы США Джим Риш, Роджер Викер, Майкл МакКол и Майк Роджерс направили президенту Байдену открытое письмо с призывом к администрации предоставить Украине кассетные боеприпасы, а именно – усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (dual purpose improved conventional munitions, DPICM).

Авторы письма – высокопоставленные члены комитетов Сената по международным отношениям и по вооруженным силам, а также председатели комитетов Палаты представителей по иностранным делам и по вооруженным силам.

"Мы глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине нужный тип и количество дальнобойных огневых средств и возможностей маневрирования для создания и использования оперативных прорывов против россиян. К сожалению, непосредственные последствия отказа Вооруженным Силам Украины в DPICM и других вооружениях проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и в других местах в Украине", – говорится в письме.

Сенаторы отметили, что предоставление кассетных боеприпасов позволит Украине компенсировать численное преимущество России как в живой силе, так и в артиллерийских снарядах, а также позволит ВСУ сконцентрировать применение других снарядов против более ценных российских целей.

По словам сенаторов, США имеют на вооружении почти 3 млн таких снарядов, большая часть которых находится на базах США и их союзников в Европе.

"Один выстрел может обеспечить такой же или больший боевой эффект, как и пять или более выстрелов, вооруженных GMLRS-U или другими осколочно-фугасными снарядами", – написали сенаторы, подчеркнув, что это позволит компенсировать дефицит 155-мм и других артиллерийских снарядов.

"Никакой отдельный боеприпас или система не станет ключом к восстановлению территориальной целостности Украины. Однако мы считаем, что DPICM может помочь заполнить ключевой пробел в украинских вооруженных силах и, в сочетании с другими предоставленными возможностями, продолжить вытеснение сил Путина из Украины", –говорится в письме Риша, Викера, МакКола и Роджерса.

В январе 2023 года стало известно, что Эстония хочет передать ВСУ кассетные боеприпасы, но нужно разрешение от страны-производителя – Германии.

18 февраля сообщалось, что Украина просит Запад о кассетных боеприпасах, но генсек НАТО исключил их поставки.

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Наталія Медведєва

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