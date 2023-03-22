Бахмут стоит, там очень жестоко, мы полагаемся на решение Зеленского обороняться — США

Бахмут продолжает стоять, там идут ожесточенные бои, а США полагаются на решение президента Владимира Зеленского продолжать оборону города. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире канала CNN.

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По его словам, США полагаются на лидерство Украины в своем приоритете битвы за Бахмут и продолжат обеспечивать Зеленского всем, что ему нужно, где бы он ни решил сражаться.

"Украинцы все еще храбро сражаются в городе, а этот район очень жестокий. На дворе 21 марта, а Бахмут до сих пор не пал перед россиянами", — сказал Кирби, отвечая на вопрос, не слишком ли долго Украина обороняет город.

Он отметил, что Украина и РФ отдают приоритет битве за Бахмут.

"Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы у Зеленского было то, что ему нужно. Это означает интеллект. Это означает поддержку. Значит оружие. Это означает возможности. Это то, на чем мы собираемся сосредоточиться", — резюмировал представитель Белого дома.

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Дмитро Гриниченко

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