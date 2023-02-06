Советник Залужного просит Запад об DPICM: Каждый снаряд будет убивать нескольких россиян

Западные союзники Украины должны немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с кассетными боеприпасами и ракетами ATACMS, чтобы ВСУ получили преимущество в войне на истощение, которая "погрязла в артиллерийских дуэлях". Так считает Дэн Райс, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет Укринформ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его оценке, пока на территории Украины существует российская линия фронта, "она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад".

"А это DPICM и ATACMS. DPICM (Dual-purpose improved conventional munition, усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения, кассетный боеприпас) нужен на поле боя прямо сейчас. Это действительно законное оружие. Очевидно, что Украина будет использовать такое оружие только против понятных военных целей. Те на Западе, кто выступает против предоставления Украине DPICM, никогда не были в Украине во время войны", – сказал он.

Райс объяснил, что часть боеприпасов, которая не разорвалась, – "повсюду, и в первую очередь из-за обстрелов российских захватчиков", и отказывать Украине в способности защищать себя, утверждая, что кто-то на Западе переживает за гражданских украинцев больше, чем украинская власть, является "невежеством, высокомерием и кощунством".

Военный советник Залужного подчеркнул, что DPICM был разработан специально для борьбы с превосходящей живой силой противника, в частности против российской артиллерии на европейском поле боя, и для Запада "является моральным императивом обеспечить поставки Украине DPICM, а не гораздо менее эффективных поставляемых сейчас фугасных снарядов".

Райс отметил, что конвенция о запрете кассетных боеприпасов была разработана "наивной группой западных лидеров, имевших наилучшие намерения, но на самом деле только помешавших разработанному 50 лет назад плану обороны Европы от преобладающей российской артиллерии".

Читайте также: Раз США не хотят дать украинцам ATACMS, в Лондоне готовы поставить свои системы – CNN

"А сейчас Украина расплачивается за такую наивность Запада. Ни Украина, ни Латвия, ни Эстония, ни Польша, ни Турция не подписали конвенцию, потому что они были в курсе, что основной артиллерийской защитой от российского вторжения с превосходящей артиллерийской силой всегда предполагалось и планировалось сделать DPICM. Не фугасные боеприпасы", – сказал он.

Райс сообщил, что Запад передал ВСУ миллион крупных снарядов, которыми, по приблизительным данным, было уничтожено 50 000 оккупантов, то есть выпущено 20 снарядов, чтобы уничтожить одного захватчика.

При наличии квалифицированных корректировщиков-операторов БПЛА и опытных артиллеристов "каждый снаряд будет убивать нескольких россиян", подчеркнул советник главкома ВСУ.

"Такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает любые компромиссы на этот счет", – считает он.

Райс полагает, что даже тот уровень пропаганды в России, который есть, "не может тянуть такую лямку [потерь] вечно": "Возвращающиеся домой солдаты, в том числе раненые, уже знают, что эта война была напрасной и безосновательной. Нужно сломать волю российской армии на поле боя в Украине и желание российского населения поддерживать эту войну".

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.