США объявили новый пакет вооружений для Украины. Туда вошли кассетные боеприпасы DPICM
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн. Туда войдут, в частности, кассетные боеприпасы DPICM, 32 БМП Bradley, снаряды для ЗРК Patriot и HIMARS и другое вооружение. Об этом говорится в документе.
Советник президента США Джейк Салливан на брифинге заявил, что Киев предоставил письменные заверения, что кассетные боеприпасы в Украине будут использоваться "очень осторожно, с целью минимизации любого риска для гражданского населения".
Салливан уточнил, что кассетные боеприпасы, которые Украине передают США, имеют более низкий уровень неразрывающихся бомб, чем те, что использует РФ: не выше 2,5%.
"Мы предоставим наши самые современные DPI CPM с показателями неисправности, которые, по оценкам, составляют менее 2,35%", – подтвердил на брифинге заместитель министра обороны США по политике Колин Каль.
В новый пакет военной помощи Украине вошло такое вооружение:
— 32 БМП Bradley и 32 бронетранспортера Stryker;
— 31 155-мм гаубица;
— дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS;
— ракеты ПВО AIM-7;
— зенитные комплексы Stinger, Javelin;
— 105-мм и 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные);
— ракеты трубного пуска, беспилотные летательные системы Penguin и взрывные боеприпасы;
— оборудование для разминирования, запчасти, стрелковое оружие и 28 миллионов патронов к нему;
— 27 тактических автомобилей для подъема техники и 10 для буксировки техники.
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