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Чехия дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимулятор для обучения летчиков F-16 в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 10:58
Чехия дает ВСУ штурмовые вертолеты и авиасимулятор для обучения летчиков F-16 в Украине - Фото
Скриншот

Чехия безвозмездно передаст Воздушным силам ВСУ штурмовые вертолеты, боеприпасы, а также подключается к программе обучения летчиков на истребителях F-16 и дает Силам обороны авиасимулятор, чтобы авиаторы проходили определенный курс в Украине. Об этом на брифинге в Праге сообщил чешский премьер Петр Фиала.

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Сегодня я подтвердил господину президенту [Владимиру Зеленскому], что Чехия дарит штурмовые геликоптеры, в следующие месяцы – еще 100 000 амуниции для крупнокалиберных орудий", – сказал Фиала.

У Воздушных сил Чехии на вооружении есть ударные вертолеты Ми-24В и Ми-35 (всего 17 единиц, из которых несколько уже передано ВСУ). Кроме них есть многоцелевые Ми-171Ш (всего 16, на службе 15), Ми-17 (шесть единиц в тренировочном центре, а также 28 – в войсках, из них пять на службе), Ми-8 (всего 18, на службе из них три), а также Mi-2 (40 единиц) и PZL W-3 Sokół.

12 единиц Ми-24Д чехи уже передали Украине.

Союзник не уточнило, о каких боеприпасах речь. За время большой войны, отметил премьер страны, они передали ВСУ до 700 единиц тяжелой техники и более четырех миллионов единиц боеприпасов.

Помимо этого, добавил он, официальная Прага поможет подготовить "специалистов" на F-16 и передаст Украине авиасимулятор для тренировок летчиков.

На днях стало известно, что Румыния намерена создать центр обучения пилотов F-16 для НАТО и Украины. В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) F-16.

Читайте также: Британия начнет готовить до 20 летчиков ВСУ только в августе

Евгений Пилипенко
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