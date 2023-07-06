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Румыния намерена создать центр обучения пилотов F-16 для НАТО и Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 21:55
Румыния намерена создать центр обучения пилотов F-16 для НАТО и Украины - Фото
Истребитель F-16 (Фото - EPA)

Высший совет обороны Румынии заявил о намерении создать региональный учебный центр для пилотов F-16 для ее партнеров по НАТО, включая Украину. Об этом сообщает Reuters.

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Высший совет обороны Румынии (CSAT) заявил, что "вместе с союзниками и компанией-создателем истребителя F-16 (компания Lockheed Martin. – Ред.) в Румынии будет создан региональный центр для обучения летчиков". 

Сначала в центре будут обучать румынских пилотов F-16, а затем будет открыто обучение "для пилотов из союзных государств и партнеров по НАТО, включая Украину", – сказали в CSAT. 

В апреле в Румынии заявили, что намерены закупить американские истребители F-35 последнего поколения.

  • 26 мая издание Bloomberg сообщило, что Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов.
  • В Минобороны заявили, что для победы над российскими оккупантами Украине нужно четыре эскадрильи (48 единиц) многоцелевых истребителей F-16.
  • 1 июня в Молдове коалиция F-16 провела переговоры об обучении, поставках и инфраструктуре для самолетов.
Сергей Бережной
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