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Румунія має намір створити центр навчання пілотів F-16 для НАТО та України

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 21:55
Румунія має намір створити центр навчання пілотів F-16 для НАТО та України - Фото
Винищувач F-16 (Фото - EPA)

Вища рада оборони Румунії заявила про намір створити регіональний навчальний центр для пілотів F-16 для її партнерів із НАТО, включно з Україною. Про це повідомляє Reuters.

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Вища рада оборони Румунії (CSAT) заявила, що "разом із союзниками та компанією-творцем винищувача F-16 (компанія Lockheed Martin. – Ред.) у Румунії буде створено регіональний центр для навчання льотчиків".

Спочатку в центрі навчатимуть румунських пілотів F-16, а потім буде відкрито навчання "для пілотів із союзних держав та партнерів із НАТО, включно з Україною", – сказали в CSAT.

У квітні в Румунії заявили, що мають намір закупити американські винищувачі F-35 останнього покоління.

  • 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
  • У Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібні чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.
  • 1 червня в Молдові коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків.
  • 21 червня повідомлялося, що НАТО розглядає варіант розміщення у Румунії навчальної бази для тренувань українських пілотів на винищувачах F-16.
Сергій Бережний
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