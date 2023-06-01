Коаліція F-16 провела переговори про навчання, постачання та інфраструктуру для літаків

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти провів неформальну зустріч з лідерами європейських країн у межах так званої коаліції винищувачів. Учасники обговорили навчання українських льотчиків, майбутні постачання літаків та створення для них необхідної інфраструктури, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Лідери сімох країн обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування пілотів на F-16 та літаках інших типів. Домовилися розпочати цей процес "найближчим часом".

Учасники також торкнулися питань майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури, повідомляють в ОП.

Зеленський та європейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з США роботу над офіційним рішенням про створення на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" коаліції бойових літаків – "Небесного щита України".

У переговорах взяли участь прем’єри Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції та Бельгії.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові розпочнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

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