Міноборони: Для перемоги над агресором Україні потрібно чотири ескадрильї F-16

Для перемоги над російськими окупантами Збройним Силам України потрібно чотири ескадрильї багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомили в Twitter Міністерства оборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У Резнікова назвали точну кількість літаків, зазначивши, що чотири ескадрильї F-16 – це 48 винищувачів.

"Це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", – додали в оборонному відомстві.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

Раніше, 21 травня 2023 року, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що партнери передаватимуть F-16 десятками.

"Ніхто не буде передавати літаки поштучно. Літаки передаватимуть підрозділами, щонайменше це ескадрилья. У нашому варіанті – це 12+ літаків, у західних партнерів ескадрильї більші, до 18 літаків", – сказав він.

Однак тоді Ігнат не назвав точної кількості багатоцільових винищувачів.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня у МЗС Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Британії.

Читайте також: F-16. У Пентагоні сподіваються, що навчання українців розпочнеться найближчими тижнями

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.