Міноборони: Для перемоги над агресором Україні потрібно чотири ескадрильї F-16

Для перемоги над російськими окупантами Збройним Силам України потрібно чотири ескадрильї багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомили в Twitter Міністерства оборони.

У Резнікова назвали точну кількість літаків, зазначивши, що чотири ескадрильї F-16 – це 48 винищувачів.

"Це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", – додали в оборонному відомстві.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) are exactly what we need to liberate our country from the aggressor. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd