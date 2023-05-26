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Міноборони: Для перемоги над агресором Україні потрібно чотири ескадрильї F-16

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 15:24
Міноборони: Для перемоги над агресором Україні потрібно чотири ескадрильї F-16 - Фото
Винищувач F-16 (Фото: Depositphotos)

Для перемоги над російськими окупантами Збройним Силам України потрібно чотири ескадрильї багатоцільових винищувачів F-16. Про це повідомили в Twitter Міністерства оборони.

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У Резнікова назвали точну кількість літаків, зазначивши, що чотири ескадрильї F-16 – це 48 винищувачів.

"Це саме те, що нам потрібно для звільнення нашої країни від агресора", – додали в оборонному відомстві.

Раніше, 21 травня 2023 року, речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що партнери передаватимуть F-16 десятками.

"Ніхто не буде передавати літаки поштучно. Літаки передаватимуть підрозділами, щонайменше це ескадрилья. У нашому варіанті – це 12+ літаків, у західних партнерів ескадрильї більші, до 18 літаків", – сказав він.

Однак тоді Ігнат не назвав точної кількості багатоцільових винищувачів.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 22 травня у МЗС Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.
  • 25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Британії.

Читайте також: F-16. У Пентагоні сподіваються, що навчання українців розпочнеться найближчими тижнями

Олег Васьків
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