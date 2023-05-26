Минобороны: Для победы над агрессором Украине нужно четыре эскадрильи F-16
Для победы над российскими оккупантами Вооруженным Силам Украины требуется четыре эскадрильи многоцелевых истребителей F-16. Об этом сообщили в Twitter Министерства обороны.
У Резникова назвали точное количество самолетов, отметив, что четыре эскадрильи F-16 – 48 истребителей.
"Это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", – добавили в оборонном ведомстве.
4 squadrons of F16s (48 aircraft) являются исключительно то, что нужно ликвидировать наши страны от агрессора. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd
Ранее, 21 мая 2023 года, спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что партнеры будут передавать F-16 десятками.
"Никто не будет передавать самолеты поштучно. Самолеты будут передавать подразделениями, по меньшей мере, это эскадрилья. В нашем варианте – это 12+ самолетов, у западных партнеров эскадрильи больше, до 18 самолетов", – сказал он.
Однако тогда Игнат не назвал точное количество многоцелевых истребителей.
- 21 мая 2023 года президент США Джо Байден объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
- 22 мая в МИД Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.
- 25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Британии.
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