F-16. В Пентагоне надеются, что обучение украинцев начнется в ближайшие недели

Учения украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16 могут начаться уже в ближайшее время. Об этом заявил министр обороны США Ллойн Остин в рамках онлайн-заседания в формате "Рамштайн".

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Глава Пентагона указал, что 21 мая американский президент Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные с союзниками усилия по подготовке пилотов ВСУ на самолетах четвертого поколения, в том числе F-16.

"Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели", – отметил Остин.

По словам министра, обучение будет способствовать дальнейшему укреплению и совершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе.

"Эти новые совместные усилия посылают мощный сигнал о нашем единстве и нашей долгосрочной преданности самообороне Украины. И это еще раз демонстрирует нашу общую решимость обеспечить суверенную и безопасную Украину, способную сдержать любую будущую агрессию и оградить себя от будущих нападений", – добавил глава Пентагона.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.

25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

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