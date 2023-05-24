F-16 помогут завоевать преимущество в воздухе и будут защищать от вражеских ракет – Игнат

Истребители F-16 помогут украинским летчикам завоевывать преимущество над россиянами в воздухе и защищать государство от вражеских ракет Х-101, "Калибр" и дронов-камикадзе. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Истребители позволят перекрыть те регионы, где у нас есть определенные пробелы. Наземная противовоздушная оборона не может покрыть технически всю территорию Украины. Самолет – это тоже часть ПВО. Где-то наземная ПВО будет перекрывать стратегические направления, важные объекты, города. А уже дальше могут работать и мобильные группы, и истребители F-16", – отметил полковник.

Однако, как отметил Игнат, F-16 не смогут работать против баллистических целей. По его словам, в этом случае нужны Patriot и Samp-T, а F-16 будут защищать воздушное пространство от таких ракет как Х-101, "Калибр" и дронов-камикадзе.

"F-16 будут это делать эффективно. Также F-16 будут завоевывать преимущество в воздухе, потому что сегодня российская авиация превосходит нас по количеству и технологиям", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

Спикер также добавил, что преимущество в воздухе на оккупированных территориях, – это действительно ключевой вопрос, который поможет наземным войскам успешно вести как наступательные, так и оборонные действия.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.

23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда будут начинать учения.

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