UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Летать на F-16 можно научиться за неделю, время нужно на освоение его вооружения – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 11:36
Летать на F-16 можно научиться за неделю, время нужно на освоение его вооружения – Игнат - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Украинские летчики смогут научиться летать на многоцелевых истребителях F-16 за неделю, больше времени потребуется для освоения вооружения этих самолетов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью Голосу Америки.

"Подготовка пилотов – это проблема, потому что западная техника имеет совсем другую философию пилотирования. Это совсем другие технологические вещи. Самолет МиГ-29 и F-16 – они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации", – сказал Игнат.

Он отметил, что Воздушные силы отправят учиться на F-16 молодых летчиков.

"Тут ставка на молодых пилотов, которые умеют лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и так далее... сенсорные экраны – все это есть в F-16. Тут надо понять, как оно работает – как ребенок играется в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что украинцам надо будет адаптироваться к F-16, потому что даже ручка управления в МиГ-29 находится во центру, а в F-16 сбоку – "как джойстик, он управляет, как джойстиком". 

"И основное – это научиться на нем воевать. Это главное. Летать они будут за неделю. Ну неделю-две, кому сколько", – сказал Игнат.

Он рассказал, что украинским летчикам предстоит научиться эффективно применять все типы вооружения F-16 по воздушным, надводным, наземным целям, работать в составе пары, в составе звена.

"На это нужны полетные часы, на это нужно время в полете с инструктором, потом самостоятельные полеты, в простых метеоусловиях, в сложных метеоусловиях. Это все достигается уровнем подготовки", – пояснил летчик.

Он добавил, что молодые летчики, которые поедут учиться в разные страны Европы и, возможно, в США, после университета уже имеют 200 часов налета на советской технике, а также десятки или сотни часов налета в боевых действиях.

Игнат рассказал, что учиться поедут десятки пилотов со знанием английского языка.

"Мы заявляли в Воздушных силах, что полгода будет обучение длиться. Американцы пришли к выводу, что до четырех месяцев. И кому как – может, кто-то и быстрее освоит", – сказал спикер ВС ВСУ.

Читайте также: Байден говорил, что F-16 "не помогли бы в Бахмуте". Генерал-майор НГ США не согласен

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавиацияобучениеf-16воздушные силыЮрий Игнат
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 