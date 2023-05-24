Летать на F-16 можно научиться за неделю, время нужно на освоение его вооружения – Игнат

Украинские летчики смогут научиться летать на многоцелевых истребителях F-16 за неделю, больше времени потребуется для освоения вооружения этих самолетов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в интервью Голосу Америки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Подготовка пилотов – это проблема, потому что западная техника имеет совсем другую философию пилотирования. Это совсем другие технологические вещи. Самолет МиГ-29 и F-16 – они ровесники, это самолеты четвертого поколения. Но F-16 прошел несколько этапов глубокой модернизации", – сказал Игнат.

Он отметил, что Воздушные силы отправят учиться на F-16 молодых летчиков.

"Тут ставка на молодых пилотов, которые умеют лучше общаться с новейшими технологиями, с гаджетами и так далее... сенсорные экраны – все это есть в F-16. Тут надо понять, как оно работает – как ребенок играется в компьютерную игру, он осваивает ее поэтапно", – пояснил спикер ВС ВСУ.

Он добавил, что украинцам надо будет адаптироваться к F-16, потому что даже ручка управления в МиГ-29 находится во центру, а в F-16 сбоку – "как джойстик, он управляет, как джойстиком".

"И основное – это научиться на нем воевать. Это главное. Летать они будут за неделю. Ну неделю-две, кому сколько", – сказал Игнат.

Он рассказал, что украинским летчикам предстоит научиться эффективно применять все типы вооружения F-16 по воздушным, надводным, наземным целям, работать в составе пары, в составе звена.

"На это нужны полетные часы, на это нужно время в полете с инструктором, потом самостоятельные полеты, в простых метеоусловиях, в сложных метеоусловиях. Это все достигается уровнем подготовки", – пояснил летчик.

Он добавил, что молодые летчики, которые поедут учиться в разные страны Европы и, возможно, в США, после университета уже имеют 200 часов налета на советской технике, а также десятки или сотни часов налета в боевых действиях.

Игнат рассказал, что учиться поедут десятки пилотов со знанием английского языка.

"Мы заявляли в Воздушных силах, что полгода будет обучение длиться. Американцы пришли к выводу, что до четырех месяцев. И кому как – может, кто-то и быстрее освоит", – сказал спикер ВС ВСУ.

21 мая 2023 года президент США Байден официально сообщил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в МИД Нидерландов сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшее время.

23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда начинать обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

Читайте также: Байден говорил, что F-16 "не помогли бы в Бахмуте". Генерал-майор НГ США не согласен

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.