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Літати на F-16 можна навчитися за тиждень, час потрібен на освоєння його озброєння – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 11:36
Літати на F-16 можна навчитися за тиждень, час потрібен на освоєння його озброєння – Ігнат - Фото
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Українські льотчики зможуть навчитися літати на багатоцільових винищувачах F-16 за тиждень, більше часу знадобиться для освоєння озброєння цих літаків. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю Голосу Америки.

"Підготовка пілотів – це проблема, тому що західна техніка має зовсім іншу філософію пілотування. Це зовсім інші технологічні речі. Літаки МіГ-29 та F-16 – вони ровесники, це літаки четвертого покоління. Але F-16 пройшов кілька етапів глибокої модернізації", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що Повітряні сили відправлять навчатися на F-16 молодих льотчиків.

"Тут ставка на молодих пілотів, які вміють краще спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами тощо... Сенсорні екрани – все це є у F-16. Тут треба зрозуміти, як воно працює – як дитина грає в комп'ютерну гру, вона освоює її поетапно", – пояснив речник ПС ЗСУ.

Він додав, що українцям треба буде адаптуватися до F-16, тому що навіть ручка управління в МіГ-29 знаходиться в центрі, а у F-16 – збоку: "Як джойстик, він керує, як джойстиком". 

"І основне – це навчитися на ньому воювати. Це головне. Літати вони будуть за тиждень. Ну тиждень-два, кому скільки", – сказав Ігнат.

Він розповів, що українські льотчики мають навчитися ефективно застосовувати всі типи озброєння F-16 по повітряних, надводних, наземних цілях, працювати у складі пари, у складі ланки.

"На це потрібен політний час, на це потрібен час у польоті з інструктором, потім самостійні польоти, у простих метеоумовах, у складних метеоумовах. Це все досягається рівнем підготовки", – пояснив він.

Він додав, що молоді льотчики, які поїдуть навчатися до різних країн Європи й, можливо, до США, після університету вже мають 200 годин нальоту на радянській техніці, а також десятки чи сотні годин нальоту у бойових діях.

Ігнат розповів, що вчитися поїдуть десятки пілотів зі знанням англійської мови.

"Ми заявляли у Повітряних силах, що пів року навчання триватиме. Американці дійшли висновку, що до чотирьох місяців. І кому як – може, хтось і швидше освоїть", – сказав спікер ПС ЗСУ.

  • 21 травня 2023 року президент США Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 22 травня в МЗС Нідерландів повідомили, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом.
  • 23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте також: Байден говорив, що F-16 "не допомогли б у Бахмуті". Генерал-майор НГ США не згоден

Наталія Медведєва
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війнаавіаціянавчанняповітряні силиЮрій ІгнатF-16
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