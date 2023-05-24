RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден говорив, що F-16 "не допомогли б у Бахмуті". Генерал-майор Нацгвардії США не згоден

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 10:32
Байден говорив, що F-16
Девід Болдуїн (скриншот)

Генерал-майор Нацгвардії США у відставці Девід Болдуїн вважає, що не відповідають дійсності аргументи, які наводили проти надання Україні винищувачів F-16, і не розуміє, чому американський президент Джо Байден заявив днями, що вони "все одно не допомогли б у Бахмуті". Про це він сказав в інтерв'ю Страткому ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Аргументи на кшталт "українські аеродроми отримали значні руйнування і закороткі для F-16", "українські техніки не зможуть підтримувати на належному рівні їх стан" та "українські пілоти не дуже добре впоралися б з цими потужними машинами" командувач Нацгвардії Каліфорнії у 2011-2022 роках назвав такими, що "не відповідають дійсності, особливо третє".

Він повідомив, що "зараз" українські пілоти вже почали тренуватися на F-16, хоча офіційно це не так. На думку ветерана, "це забере трохи часу, у них дуже добре виходить".

Читайте також: "Байден розвіяв наратив New York Times". Як Зеленський з'їздив на саміт G7 і що з F-16

"Пілоти дуже добре тренуються, дуже добре підготовлені. І це все ж таки просто ще один тип літака, а не якась магія", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чому Байден сказав, що Україні "би все одно F-16 не допомогли у Бахмуті", він сказав: "Я не знаю, чому він так сказав. Як воєначальник я розумію, що коли наді мною в повітрі є потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені й в повітрі, і в завданні наземних ударів. Тому, думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше почувалася б на полі бою".

"Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. <...> Тобто політики самі малюють ці червоні лінії для себе, щоб запобігти ескалації. І потім все ж таки вони ці лінії переступають", – резюмував він.

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавинищувачбахмутF-16Девід Болдуїн
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 