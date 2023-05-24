Байден говорив, що F-16 "не допомогли б у Бахмуті". Генерал-майор Нацгвардії США не згоден

Генерал-майор Нацгвардії США у відставці Девід Болдуїн вважає, що не відповідають дійсності аргументи, які наводили проти надання Україні винищувачів F-16, і не розуміє, чому американський президент Джо Байден заявив днями, що вони "все одно не допомогли б у Бахмуті". Про це він сказав в інтерв'ю Страткому ЗСУ.

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Аргументи на кшталт "українські аеродроми отримали значні руйнування і закороткі для F-16", "українські техніки не зможуть підтримувати на належному рівні їх стан" та "українські пілоти не дуже добре впоралися б з цими потужними машинами" командувач Нацгвардії Каліфорнії у 2011-2022 роках назвав такими, що "не відповідають дійсності, особливо третє".

Він повідомив, що "зараз" українські пілоти вже почали тренуватися на F-16, хоча офіційно це не так. На думку ветерана, "це забере трохи часу, у них дуже добре виходить".

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"Пілоти дуже добре тренуються, дуже добре підготовлені. І це все ж таки просто ще один тип літака, а не якась магія", – пояснив він.

Відповідаючи на запитання, чому Байден сказав, що Україні "би все одно F-16 не допомогли у Бахмуті", він сказав: "Я не знаю, чому він так сказав. Як воєначальник я розумію, що коли наді мною в повітрі є потужні літаки, як F-16, вони допоможуть мені й в повітрі, і в завданні наземних ударів. Тому, думаю, що за допомогою такої зброї українська армія набагато впевненіше почувалася б на полі бою".

"Якби Україна отримала ці літаки ще рік тому, то ситуація була б набагато кращою. <...> Тобто політики самі малюють ці червоні лінії для себе, щоб запобігти ескалації. І потім все ж таки вони ці лінії переступають", – резюмував він.

21 травня 2023 року Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

25 травня на "Рамштайні" обговорюватимуть F-16.

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