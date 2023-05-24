Байден говорил, что F-16 "не помогли бы в Бахмуте". Генерал-майор НГ США не согласен

Генерал-майор Нацгвардии США в отставке Дэвид Болдуин считает не соответствующими действительности аргументы, которые приводили против предоставления Украине истребителей F-16, и не понимает, почему американский президент Джо Байден заявил на днях, что они "все равно не помогли бы в Бахмуте". Об этом он сказал в интервью Страткому ВСУ.

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Аргументы в духе "украинские аэродромы получили значительные разрушения и слишком короткие для F-16", "украинские техники не смогут поддерживать на должном уровне их состояние" и "украинские пилоты не очень хорошо справились бы с этими мощными машинами" командующий Нацгвардией Калифорнии в 2011-2022 годах назвал "не соответствующими действительности, особенно третье".

Он сообщил, что "сейчас" украинские пилоты уже начали тренироваться на F-16, хотя официально это не так. По мнению ветерана, "это займет немного времени, у них очень хорошо получается".

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"Пилоты очень хорошо тренируются, очень хорошо подготовлены. И это все-таки просто еще один тип самолета, а не какая-то магия", – пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему Байден сказал, что Украине "бы все равно F-16 не помогли в Бахмуте", он сказал: "Я не знаю, почему он так сказал. Как военачальник я понимаю, что когда надо мной в воздухе есть мощные самолеты, как F-16, они помогут мне и в воздухе, и в нанесении наземных ударов. Поэтому, думаю, что с помощью такого оружия украинская армия гораздо увереннее себя чувствовала бы на поле боя".

"Если бы Украина получила эти самолеты еще год назад, то ситуация была бы гораздо лучше. <...> То есть политики сами рисуют эти красные линии для себя, чтобы предотвратить эскалацию. И потом все же они эти линии переступают", – резюмировал он.

21 мая 2023 года Байден официально сообщил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

25 мая на "Рамштайне" будут обсуждать F-16.

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