На ближайшем Рамштайне будут обсуждать ПВО, боеприпасы и F-16 для Украины – Пентагон

На встрече контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, страны союзники будут обсуждать предоставление украинским войскам дополнительных боеприпасов, укрепление системы ПВО и обучение летчиков. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэр Райдер.

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По его словам, на ближайшей встрече в формате "Рамштайн", как и на других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации с безопасностью и свои самые насущные потребности.

"И поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона будет по-прежнему оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы, чтобы гарантировать, опять же, что они могут выдержать бой. А потом будет еще и обсуждение обучения на F-16", – сказал Райдер.

Министр обороны Алексей Резников 20 мая сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" состоится на этой неделе.

21 мая 2023 года президент США Байден официально сообщил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в МИД Нидерландов сообщили, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшее время.

23 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники будут самостоятельно определять, когда начинать обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

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