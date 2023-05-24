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На ближайшем Рамштайне будут обсуждать ПВО, боеприпасы и F-16 для Украины – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 06:34
На ближайшем Рамштайне будут обсуждать ПВО, боеприпасы и F-16 для Украины – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

На встрече контактной группы по обороне Украины, известной как Рамштайн, страны союзники будут обсуждать предоставление украинским войскам дополнительных боеприпасов, укрепление системы ПВО и обучение летчиков. Об этом сообщил спикер Пентагона Пэр Райдер.

По его словам, на ближайшей встрече в формате "Рамштайн", как и на других, все начнется с того, что Украина представит обзор текущей ситуации с безопасностью и свои самые насущные потребности.

"И поэтому я ожидаю, что наземная противовоздушная оборона будет по-прежнему оставаться темой приоритетного обсуждения, а также боеприпасы, чтобы гарантировать, опять же, что они могут выдержать бой. А потом будет еще и обсуждение обучения на F-16", – сказал Райдер.

Министр обороны Алексей Резников 20 мая сообщил, что встреча в формате "Рамштайн" состоится на этой неделе.

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Наталья Медведева
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войнавоенная помощьf-16рамштайнПэт Райдер
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