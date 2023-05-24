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На найближчому Рамштайні обговорюватимуть ППО, боєприпаси та F-16 для України – Пентагон

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24.05.2023, 06:34
На найближчому Рамштайні обговорюватимуть ППО, боєприпаси та F-16 для України – Пентагон - Фото
Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

На зустрічі контактної групи з оборони України, відомої як Рамштайн, країни-союзники обговорюватимуть надання українським військам додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО та навчання льотчиків. Про це повідомив речник Пентагону Пер Райдер.

За його словами, на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн", як і на інших, все розпочнеться з того, що Україна представить огляд поточної ситуації з безпекою та свої найнагальніші потреби.

"І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси, щоб гарантувати, знову ж таки, що вони можуть витримати бій. А потім буде ще й обговорення навчання на F-16", – сказав Райдер.

Пентагон повідомив, що під час розмови міністрів оборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова йшлося про те, що зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 25 травня, основну увагу буде приділено підтримці маневрених можливостей української бронетанкової техніки та зміцненню ППО.

  • 21 травня 2023 року президент США Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 22 травня в МЗС Нідерландів повідомили, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом.
  • 23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Читайте також: "Байден розвіяв наратив New York Times". Як Зеленський з'їздив на саміт G7 і що з F-16

Наталія Медведєва
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