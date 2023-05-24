На найближчому Рамштайні обговорюватимуть ППО, боєприпаси та F-16 для України – Пентагон

На зустрічі контактної групи з оборони України, відомої як Рамштайн, країни-союзники обговорюватимуть надання українським військам додаткових боєприпасів, зміцнення системи ППО та навчання льотчиків. Про це повідомив речник Пентагону Пер Райдер.

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За його словами, на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн", як і на інших, все розпочнеться з того, що Україна представить огляд поточної ситуації з безпекою та свої найнагальніші потреби.

"І тому я очікую, що наземна протиповітряна оборона, як і раніше, залишатиметься темою пріоритетного обговорення, а також боєприпаси, щоб гарантувати, знову ж таки, що вони можуть витримати бій. А потім буде ще й обговорення навчання на F-16", – сказав Райдер.

Пентагон повідомив, що під час розмови міністрів оборони Ллойда Остіна та Олексія Резнікова йшлося про те, що зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 25 травня, основну увагу буде приділено підтримці маневрених можливостей української бронетанкової техніки та зміцненню ППО.

21 травня 2023 року президент США Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в МЗС Нідерландів повідомили, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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