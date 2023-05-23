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Столтенберг: Союзники сами будут определять сроки обучения ВСУ на F-16

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 16:15
Столтенберг: Союзники сами будут определять сроки обучения ВСУ на F-16 - Фото
Йенс Столтенберг (скриншот)

Западные союзники будут самостоятельно определять, когда начинать обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом на заседании Совета министров обороны заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, "в последние дни прозвучали заявления от нескольких союзников, в том числе от США, Великобритании и других", о том, что они приступят к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16.

Отвечая на вопрос, когда украинские воины начнут овладевать боевыми самолетами, Столтенберг ответил "Я оставлю это отдельным союзникам – объявить, когда именно они начнут обучение".

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на перед и на заседании Совета министров обороны дважды заявил, что ВСУ уже начали тренироваться на F-16. В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментариях LIGA.net это опровергал.

  • 22 мая 2023 года представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • Советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Нидерланды могут первыми передать Украине F-16.

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Милана Головань
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