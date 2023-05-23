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Нидерланды могут первыми передать Украине F-16 – Politico

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:06
Нидерланды могут первыми передать Украине F-16 – Politico - Фото
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Первой страной, которая передаст Украине истребители F-16, могут стать Нидерланды. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей Минобороны Украины и Нидерландов.

По словам советника министра обороны Резникова Юрия Сака, "Нидерланды могут стать первой" страной, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Представитель Минобороны Нидерландов заявил, что в настоящее время страна использует 24 самолета F-16, которые "пригодны для оперативного развертывания" и "будут оставаться в эксплуатации до 2024 года".

"После этого они будут доступны для другого назначения, например, для продажи", – сказал он.

Кроме того, у Нидерландов есть дополнительные 18 истребителей F-16, которые, по словам представителя оборонного ведомства страны, не используются, и "могут получить другое назначение".

12 из этих 18 истребителей изначально планировалось передать одной частной компании, однако передача была отложена, резюмировал он.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра отмечал, что обучение украинских пилотов на F-16 может начаться в ближайшее время. Даты он не назвал, сказав лишь, что это произойдет "очень быстро".

  • 22 мая 2023 года спикер Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что передача Украине F-16 – приоритет для США.
  • 23 мая глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.

Читайте также: В Европе не исключают, что F-16 могут быть в Украине уже осенью – Politico

Милана Головань
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