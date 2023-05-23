RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Нідерланди можуть першими передати Україні F-16 – Politico

Этот материал также доступен на русском
23.05.2023, 10:06
Нідерланди можуть першими передати Україні F-16 – Politico - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ЕРА)

Першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16, можуть стати Нідерланди. Про це повідомляє Politico з посиланням на представників Міноборони України та Нідерландів.

За словами радника міністра оборони Резнікова Юрія Сака, "Нідерланди можуть стати першою" країною, яка надасть Україні бойові літаки.

Речник Міноборони Нідерландів заявив, що наразі країна використовує 24 літаки F-16, які є "придатними для оперативного розгортання" та "залишатимуться в експлуатації до 2024 року".

"Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – сказав він.

Крім того, Нідерланди мають додаткові 18 винищувачів F-16, які, за словами представника оборонного відомства країни, не використовуються, і "можуть отримати інше призначення".

12 з цих 18 винищувачів спочатку планувалося передати одній приватній компанії, проте передача була відкладена, резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначав, що навчання українських пілотів на F-16 можуть розпочатися найближчим часом. Дати він не назвав, сказавши лише, що це відбудеться "дуже швидко".

  • 22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передача Україні F-16 – пріоритет для США.
  • 23 травня голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 нібито вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

Читайте також: У Європі не виключають, що F-16 можуть бути в Україні вже восени – Politico

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійнавійськова допомогаавіаціявинищувачF-16Юрій Сак
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 