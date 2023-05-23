Нідерланди можуть першими передати Україні F-16 – Politico

Першою країною, яка передасть Україні винищувачі F-16, можуть стати Нідерланди. Про це повідомляє Politico з посиланням на представників Міноборони України та Нідерландів.

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За словами радника міністра оборони Резнікова Юрія Сака, "Нідерланди можуть стати першою" країною, яка надасть Україні бойові літаки.

Речник Міноборони Нідерландів заявив, що наразі країна використовує 24 літаки F-16, які є "придатними для оперативного розгортання" та "залишатимуться в експлуатації до 2024 року".

"Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – сказав він.

Крім того, Нідерланди мають додаткові 18 винищувачів F-16, які, за словами представника оборонного відомства країни, не використовуються, і "можуть отримати інше призначення".

12 з цих 18 винищувачів спочатку планувалося передати одній приватній компанії, проте передача була відкладена, резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначав, що навчання українських пілотів на F-16 можуть розпочатися найближчим часом. Дати він не назвав, сказавши лише, що це відбудеться "дуже швидко".

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що передача Україні F-16 – пріоритет для США.

23 травня голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 нібито вже розпочалися. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі LIGA.net спростував цю інформацію.

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