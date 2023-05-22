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США назвали приоритетом поставки F-16 в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 23:31
США назвали приоритетом поставки F-16 в Украину - Фото
Истребитель ВВС США F-16 (фото - Andrew Lee, USAF)

Вопрос обеспечения Украины истребителями F-16 и обучения летчиков управлению этими самолетами является приоритетным для США. Об этом во время брифинга 22 мая сказал спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Миллер напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, который официально объявил, что Штаты будут обучать украинских летчиков.

Представитель Госдепа подчеркнул, что пока не может сказать, когда и как это произойдет, а также какие страны присоединятся к передаче истребителей F-16, однако для США это "приоритет", и реализация начнется в ближайшие месяцы.

  • Сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 якобы уже начались. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии LIGA.net опроверг эту информацию.
  • В Минобороны Дании надеются на создание до 1 июля "конкретного проекта" по обучению ВСУ на F-16.

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Оксана Житнюк
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