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Обучение ВСУ на F-16. В Минобороны Дании надеются на конкретный проект до 1 июля

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 22:05
Обучение ВСУ на F-16. В Минобороны Дании надеются на конкретный проект до 1 июля - Фото
Троэльс Лунд Поульсен (Фото - EPA)

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен ожидает, что страны, готовые присоединиться к обучению украинских летчиков на западных истребителях F-16, предложат украинскому правительству "конкретный проект" до 1 июля 2023 года. Об этом он заявил после встречи с коллегами в Варшаве, передает Amtsavisen.dk.

Поульсен подчеркнул, что для обучения пилотов нужно время, и, по его оценке, на это может уйти минимум около шести месяцев.

"Но это моя четкая амбиция, чтобы до 1 июля мы создали конкретный проект, который мы сможем предложить украинскому правительству. И что мы сможем начать это, как только начнем летние каникулы", – сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании.

Он также ожидает, что к коалиции присоединятся еще несколько стран, и "очень оптимистично настроен" после сегодняшней дискуссии в Варшаве.

"Бельгия, Великобритания и Нидерланды уже сказали, что присоединятся, но я четко чувствую, что несколько стран также присоединятся к коалиции стран, которые будут заниматься обучением украинских пилотов <…> Я ожидаю, что мы сможем конкретизировать это в течение следующих 14 дней", – сказал Поульсен.

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Оксана Житнюк
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