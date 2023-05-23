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Пентагон: Россия держит значительную часть Бахмута, но заплатила невероятно высокую цену

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 23:53
Пентагон: Россия держит значительную часть Бахмута, но заплатила невероятно высокую цену - Фото
Патрик Райдер (фото – Pentagon / Alexander Kubitza)

Российские войска захватили значительную часть Бахмута, однако украинские силы продолжают вести бои вокруг города, а РФ заплатила "невероятно высокую цену". Об этом в ходе брифинга сказал спикер Пентагона Патрик Райдер.

Райдера спросили о ситуации в Бахмуте и о том, действительно ли РФ полностью оккупировала город, о чем главарь террористической организации Группа Вагнера Евгений Пригожин заявил 20 мая.

Спикер Пентагона ответил, что США не будут раскрывать собственных оценок ситуации на этом участке фронта, но Штатам известно, что Россия удерживает "значительную" часть территории Бахмута и окрестностей. Однако украинские силы, по его словам, продолжают сражаться вблизи Бахмута.

Он отметил, что ситуация очень динамичная, но даже если россияне действительно полностью захватили Бахмут, то они заплатили "невероятно высокую цену" за это.

21 мая, после саммита G7, президент США Джо Байден заявил, что Россия потеряла в боях за Бахмут более 100 000 человек убитыми и ранеными.

  • За последние сутки на Бахмутском направлении было всего три боестолкновения. В то же время враг не прекращает вести интенсивный огонь из артиллерии, сообщил спикер ВСУ Череватый.
  • В Минобороны тоже сообщили, что на Бахмутском направлении снизилась интенсивность боев. При этом на флангах бойцы Сил обороны еще немного продвинулись.

Читайте также: Данилов: В Бахмуте была успешная оборонная операция, мы все еще контролируем часть города

Оксана Житнюк
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пентагонвойнабахмут
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